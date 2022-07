Fortaleza tem pior 1º turno do futebol cearense no atual formato da Série A; veja comparativo

A campanha do Fortaleza na Série A de 2022 é péssima. Na lanterna da competição após o fim do 1º turno, o clube soma 15 pontos em 57 disputados, com aproveitamento de 26,3%. No atual formato do Brasileirão, o desempenho atual do Leão é o pior do futebol cearense, em 19 jogos.

Vale ressaltar que o modelo vigente foi incorporado em 2006. Desde então, a terra alencarina foi representada na elite nacional em sete ocasiões anteriores: 2021, 2020, 2019, 2018, 2011, 2010 e 2006.

A pior marca era do Ceará, em 2018. Na época, na virada do returno, o time alvinegro tinha 16 pontos e a vice-lanterna. No fim, somou 44 e a 15ª colocação, se mantendo na Série A com Lisca.

A campanha foi tratada como uma das grandes reações do Brasileirão. Em 2003 e 2005, a Série A também adotou os “pontos corridos”, mas tinha mais participantes, o que gerava também um total de rodadas maior. Nos dois casos, se considerar só 19 partidas, os desempenhos também são melhores.

Campanhas na Série A dos pontos corridos com 19 rodadas

2022 (20 clubes)

Ceará: 24

Fortaleza: 15

2021 (20 clubes)

Ceará: 24

Fortaleza: 33

2020 (20 clubes)

Ceará: 24

Fortaleza: 25

2019 (20 clubes)

Ceará: 22

Fortaleza: 22

2018 (20 clubes)

Ceará: 16

2011 (20 clubes)

Ceará: 25

2010 (20 clubes)

Ceará: 25

2006 (20 clubes)

Fortaleza: 20

2005 (22 clubes)

Fortaleza: 27

2003 (24 clubes)

Fortaleza: 19

