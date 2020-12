Fortaleza tem o quarto pior ataque da Série A e precisa reinventar setor

No último domingo (20), chamou atenção uma estatística do Fortaleza contra o Ceará pelo Clássico-Rei da Série A do Campeonato Brasileiro: nenhuma finalização no gol. Foram 10 arremates ao longo do jogo, e todos sem acertar a meta do goleiro Richard, do Vovô, sendo seis para fora e quatro travados pela defesa alvinegra.

Os números do SofaScore, portal especializado em dados esportivos, não só explicam a derrota por 2 a 0 como também o momento do Leão na 1ª divisão: o aproveitamento baixo do setor ofensivo da equipe. Em 26 rodadas, o ataque leonino marcou 24 gols, sendo o 4º pior entre os 20 participantes, empatado com o Atlético/GO com 24 gols e na frente apenas de Sport (23), Coritiba (21) e Athletico/PR (21). A média de gols marcados é menor do que um por jogo: 0,92.

São números que preocupam para a sequência da Série A, já que o time precisará de gols para reagir na competição. O Tricolor venceu apenas uma partida das últimas 11 e está em 14º lugar na Série A do Campeonato Brasileiro,

Com 30 pontos, dois abaixo da zona de rebaixamento. A próxima partida do Leão é contra o Flamengo, sábado (26), às 19 horas, na Arena Castelão, pela 27ª rodada.

E os números do ataque leonino na “Era Chamusca” mostram que, se o setor não evoluiu, o desempenho vem sendo abaixo do esperado antes mesmo da chegada dele.

Com Chamusca, o time marcou seis gols em sete jogos (dois diante do São Paulo na derrota por 3 a 2, um no empate em 1 a 1 com o Goiás, dois na vitória contra o Botafogo por 2 a 1, e um na derrota diante do Bragantino por 2 a 1), os índices são os mesmos antes da chegada dele - com o mesmo número de jogos.

Nos últimos seis jogos com Rogério Ceni e um com Marconi Montenegro, interino após a saída do ex-goleiro para o Flamengo, foram sete gols. Com Ceni, o Leão empatou em 0 a 0 com o Atlético/GO, venceu o Atlético/MG por 2 a 1, empatou com o Coritiba em 0 a 0, venceu o Palmeiras por 2 a 0 e perdeu para o Athletico/PR por 2 a 1. Com Marconi Montenegro, o Tricolor perdeu para o Bahia por 2 a 1.

Logo, o problema no ataque leonino vem de longe e precisa ser resolvido para uma reação na Série A.

Pontaria

Pelos números do SofaScore nos jogos da “Era Chamusca”, o time do Fortaleza até finaliza muito, mas o aproveitamento é baixo. Nos sete jogos com ele, o Tricolor finalizou 92 vezes e, como marcou seis gols, a média de tentativas para marcar uma vez é alta: 15. Contra o Vasco, por exemplo, no empate em 0 a 0, o time finalizou 18 vezes, mas não balançou as redes.

Protesto

Parte da torcida do Fortaleza realizou, ontem, protesto na sede do clube, no Pici. Durante o ato, houve princípio de confusão entre funcionários do clube e os integrantes da torcida no momento em que os manifestantes tentavam acesso pelo portão principal da sede. Ao entrarem no equipamento, conversaram com os jogadores antes do treino.