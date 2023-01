Fortaleza tem melhor início de temporada desde 2016; veja números

O Fortaleza venceu todas as partidas que disputou até o momento na temporada 2023. O Tricolor do Pici entrou em campo em quatro oportunidades neste ano e tem 100% de aproveitamento, tendo saído vitorioso de todas elas. É o melhor início de temporada do Leão desde 2016, quando o time também venceu seus quatro primeiros compromissos.

Neste início da temporada 2023, a equipe comandada pelo técnico argentino Juan Pablo Vojvoda venceu o Iguatu por 2 a 0, o Caucaia por 1 a 0, o Campinense por 2 a 0 e o Sergipe por 1 a 0. São quatro vitórias em quatro jogos, seis gols marcados e nenhum tento sofrido, com 100% de aproveitamento na temporada.

Na temporada 2016, o Tricolor também conquistou quatro vitórias em suas quatro primeiras partidas. O clube, na época comandado pelo treinador Flávio Araújo, venceu o Itapipoca por 3 a 0 na abertura da temporada. Nos jogos seguintes, venceu o Icasa por 3 a 0, o Uniclinic por 3 a 2 e o Maranguape por 3 a 1.

COMO FORAM OS QUATRO PRIMEIROS JOGOS DO FORTALEZA DESDE 2016

2016: quatro vitórias

2017: duas vitórias e dois empates

2018: três vitórias e uma derrota

2019: duas vitórias, um empate e uma derrota

2020: duas vitórias e dois empates

2021: três vitórias e um empate

2022: duas vitórias e dois empates

2023: quatro vitórias

O Fortaleza quer seguir com 100% de aproveitamento na temporada. O próximo desafio será diante do Barbalha. As duas equipes entram em campo neste domingo (29), às 17h, no Romeirão, em Juazeiro do Norte.