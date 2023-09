Fortaleza tem melhor ataque da Sula, ao lado dos eliminados Estudiantes e Bragantino; veja números

Com gol de Zé Welison na última terça-feira (26) diante do Corinthians, o Fortaleza igualou os já eliminados Estudiantes e Red Bull Bragantino, no ranking de melhor ataque da Sul-Americana. A equipe tricolor alcançou a marca de 25 gols na competição internacional.

Números na competição

A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda já entrou em campo 11 vezes, somando oito vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

São 25 gols feitos e nove sofridos. O clube também encostou nos times com mais vitórias na competição. São oito triunfos, junto com Estudiantes e Defensa Y Justicia, este último, entra em campo nesta quarta-feira (27) contra a LDU pelo primeiro jogo das semifinais do torneio, podendo assumir a liderança nesse quesito.

Legenda: Juan Pablo Vojvoda Foto: Vinicius Palheta / Fortaleza EC

Temporada 2023

O Fortaleza fez diante do Corinthians a sua partida de número 62 na atual temporada. São 36 vitórias, dez empates e 16 derrotas. O tricolor do Pici balançou as redes 110 vezes e teve sua defesa vazada em outras 55 oportunidades.

Lembrando que em 2023 o Leão conquistou o pentacampeonato estadual e pode se tornar o primeiro nordestino com título continental.

*Sob supervisão de João Bandeira Neto