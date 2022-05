Fortaleza tem mais de 42 mil torcedores confirmados para jogo contra River Plate pela Libertadores

O Fortaleza divulgou, nesta segunda-feira (2), a parcial de público para o jogo com o River Plate-ARG, marcada para quinta, às 19h, na Arena Castelão, pela Libertadores. O dado é de mais de 42 mil espectadores com presença garantida.

O montante envolve 33.870 check-ins de sócios-torcedores e 8.992 ingressos vendidos, que totaliza 42.862. Os bilhetes para o duelo são vendidos a partir de R$ 80,00 (inteira) e podem ser encontrados na bilheteria virtual e em lojas oficiais.

Valores dos ingressos de Fortaleza x River Plate-ARG:

Superior Central: esgotado.

Superior Sul: R$ 100,00 / R$ 50,00.

Superior Norte: R$ 100,00 / R$ 50,00.

Inferior Sul: esgotado.

Inferior Norte: R$ 80,00 / R$ 40,00.

Bossa nova: esgotado.

Especial: esgotado.

Premium: esgotado.

*Planos Leão da Galera e Recarga com 70% de desconto no ingresso

Na competição, o Leão participa do Grupo F. Até o momento, soma três pontos, com uma vitória (Alianza Lima-PER) e duas derrotas (River Plate-ARG e Colo-Colo-CHI). O River lidera o chaveamento, com 100% de aproveitamento.