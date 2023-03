Fortaleza tem mais de 33 mil torcedores garantidos para jogo com Cerro Porteño; veja detalhes

O Fortaleza divulgou, nesta terça-feira (7), a parcial de ingresso para a partida contra o Cerro Porteño-PAR, na Arena Castelão, pelo jogo de ida da 3ª fase eliminatória da Libertadores. Ao todo, 33.894 torcedores garantiram presença na partida, marcada para quinta (9), às 19h, na Arena Castelão.

O número envolve 26.481 check-in de sócios-torcedores, além de 7.413 ingressos vendidos. A expectativa é de casa cheia, como no confronto diante do Deportivo Maldonado-URU, na etapa anterior, quando 52 mil foram ao estádio.

Para o duelo, o clube lançou uma promoção em que as mulheres pagam meia em todos os setores. Já acompanhantes de sócios tem desconto no Superior Norte, sendo R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira).

Valores dos ingressos

Superior Norte/Sul: R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira).

Superior Norte/Sul: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira).

Superior Central: R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira).

Especial: R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira).

Bossa Nova: setor preenchido apenas por sócios.

Premium: setor preenchido apenas por sócios.

Visitante: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira).

O confronto de volta será na próxima quinta (16), às 21h, no estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai. O clube com melhor placar agregado avança à fase de grupos da Libertadores. O time eliminado, no entanto, tem vaga na fase de grupos da Copa Sul-Americana.