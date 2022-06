Fortaleza tem mais de 21 mil torcedores confirmados para jogo contra Goiás pela Série A

O Fortaleza divulgou, nesta terça-feira (7), a parcial de público para o jogo com o Goiás, marcada para quinta (9), às 20h, na Arena Castelão, pela 10ª rodada da Série A. O dado é de mais de 21 mil torcedores com presença garantida.

O montante envolve 19.051 check-ins de sócios e 1.920 ingressos vendidos, totalizando 21.011. Os bilhetes para o confronto são vendidos a partir de R$ 10,00 (meia) e podem se encontrados na bilheteria virtual e lojas oficiais.

A Rádio Verdinha AM 810 transmite tudo ao vivo, com tempo real do Diário do Nordeste.

Valores dos ingressos de Fortaleza x Goiás:

Superior Sul: R$ 30,00 / R$ 15,00 Superior Central: R$ 40,00 / R$ 20,00 Inferior Sul: R$ 20,00 / R$ 10,00 Bossa Nova: R$ 90,00 / R$ 45,00 Inferior Norte: R$ 20,00 / R$ 10,00 Especial: R$ 70,00 / R$ 35,00 Premium: R$ 150,00 / R$ 75,00 Superior Norte (visitante): R$ 30,00 / R$ 15,00

*Planos Leão da Galera e Recarga com 90% de desconto no ingresso.

Leia mais Jogada Goiás terá oito desfalques para duelo contra o Fortaleza no Brasileirão; confira

Na tabela de classificação, o Leão está na lanterna, com cinco pontos.O time goiano surge em 12º colocado, com 12.