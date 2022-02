Fortaleza tem mais de 17 mil torcedores confirmados para jogo contra Bahia pela Copa do Nordeste

O Fortaleza divulgou, nesta sexta-feira (18), a parcial de público para a partida contra o Bahia, marcada para sábado, às 17h45, na Arena Castelão, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste. O dado é de mais de 19 mil espectadores com presença garantida.

O montante envolve 13.845 check-ins de sócios-torcedores e 3.550 ingressos vendidos, o que totaliza 17.395. Os bilhetes para o confronto são vendidos a partir de R$ 15,00 (meia) e podem se encontrados na bilheteria virtual e em lojas oficiais.

Valores dos ingressos de Fortaleza x Bahia:

Inferior Sul: R$ 30,00 / R$ 15,00.

Superior Sul: R$ 40,00 / R$ 20,00.

Superior Central: R$ 50,00/ R$ 25,00.

Bossa Nova: R$ 90,00/ R$ 45,00.

Premium: R$ 150,00/ R$ 75,00.

Superior Norte (torcida visitante): R$ 40,00 / R$ 20,00.

Na tabela de classificação, o Leão está na liderança do Grupo A, com nove pontos. O Bahia surge em 4º do Grupo B, com sete. Pelo regulamento, a 1ª fase do Nordestão envolve confrontos entre os dois chaveamentos, classificando quatro times de cada.

A equipe comandada pelo técnico argentino Juan Pablo Vojvoda está invicta na temporada de 2022, com duas vitórias e três empates. Além do torneio regional, disputa também a Série A, o Campeonato Cearense, a Copa do Brasil e a Libertadores.