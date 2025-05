Fortaleza tem interesse no volante Denilson; Cuiabá nega ter recebido proposta

O Fortaleza segue interessado na contratação do meio-campista Denilson Alves, do Cuiabá. O Diário do Nordeste apurou que houve uma segunda sondagem por parte do Tricolor do Pici pelo volante, já pensando na próxima janela de transferências.

Em contato com a reportagem do Diário do Nordeste nesta quarta-feira (21), o presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, negou ter recebido, neste momento, qualquer proposta oficial por parte do Fortaleza pela contratação de Denilson.

O interesse do Fortaleza em Denilson não é novidade, já que em abril o próprio CEO do Tricolor do Pici, Marcelo Paz, havia confirmado uma tentativa de contratação. O dirigente confirmou que houve uma tentativa, mas que o atleta não estava disponível.

Aos 24 anos, Denilson é titular e peça importante no time do Cuiabá. Ele chegou à equipe em 2022 e consolidou-se como um dos destaques do time nas temporadas 2023 e 2024, quando o Dourado esteve disputando a Série A do Brasileirão.