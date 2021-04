Fortaleza tem interesse no atacante Bissoli, do Athletico/PR

O Fortaleza continua sua busca por um centroavante. Após negociar com Abel Hernández e vê-lo acertar com o Fluminense, o clube aposta suas fichas em Guilherme Bissoli, atacante do Athletico/PR

O jogador tem 23 anos e foi inscrito na Sul-Americana pelo time paranaense, mas há um interesse do Tricolor do Pici, assim como do Cruzeiro, hoje na Série B do Brasileiro.

Bissoli foi formado nas categorias de base do São Paulo e chegou ao Athletico-PR no início do ano passado, emprestado pelo Club Fernando de la Mora, do Paraguai. Com nove gols em 31 partidas na última temporada, assinou vínculo definitivo com o clube paraense por três anos.

Guilherme Bissoli é centroavante, mas como tem mais mobilidade e menos altura do que um centrovante clássico, (1m,75), sai mais da área.

Em 2021, Bissoli atuou nas três partidas disputadas pelo Athletico-PR e marcou um gol, anotado na derrota por 2 a 1 para o Cascavel.