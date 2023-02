Fortaleza tem interesse na contratação do zagueiro Nico Hernández, do Athletico-PR

O Fortaleza tem interesse na contratação do zagueiro colombiano Nico Hernández, do Athletico-PR. O atleta de 25 anos encerra contrato com o Furacão em agosto de 2023 e não está nos planos da atual comissão técnica. A informação foi divulgada inicialmente pelo ge.

A negociação está no início. Sem treinar com o elenco desde 16 de dezembro de 2022, o defensor recebeu propostas do New England Revolution-EUA e do Cerro Porteño-PAR, mas não avançaram.

Revelado pelo Atlético Nacional-COL, chegou ao Athletico-PR em 2021 e acumula convocações para a seleção da Colômbia. Pelo time paranaense, soma 45 partidas no período, com um gol marcado.

A busca por um zagueiro canhoto, como Nico, é a prioridade tricolor no mercado. Para o setor, o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda conta com Benevenuto, Brítez, Titi, Ceballos e Habraão. O lateral-direito Tinga também é utilizado na posição.