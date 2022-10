Fortaleza deseja renovações de quatro jogadores do elenco, revela Marcelo Paz

A diretoria do Fortaleza tem interesse na renovação de quatro jogadores do elenco que encerram contrato em 2022. Na reta final do Brasileirão, a cúpula discute os planos de 2023 e monitora: o goleiro Fernando Miguel, o lateral-esquerdo Juninho Capixaba, o volante Caio Alexandre e o meia Otero.

A informação foi revelada pelo presidente tricolor Marcelo Paz, no programa Jogada 2º Tempo. O mandatário explicou que o quarteto está nos planos do departamento de futebol para a negociação.

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza "Ele (Vojvoda) sabe que a gente quer que fique, a gente vai conversar e tentar chegar em um caminho. É um cara de projeto, que gosta do clube, sabe que a direção respeita o seu trabalho e vamos conversar. São dois anos seguidos de Vojvoda na Série A e queremos a terceira".

Na avaliação da diretoria do Fortaleza, o elenco deve ser mais robusto no próximo ano para suportar o número de jogos do calendário. Em 2022, com a participação histórica na Libertadores, além de Estadual, Copa do Nordeste e Copa do Brasil, o time terminou o 1º turno do Brasileirão na lanterna.

Situação de contrato

Os jogadores citados possuem situações contratuais distintas no Fortaleza. Juninho Capixaba, por exemplo, pertence ao Grêmio e está emprestado até dezembro, quando também encerra o vínculo com o time gaúcho. O lateral-esquerdo fica livre no mercado e pode acertar um pré-contrato.

Outro nome que não pertence ao Leão é Caio Alexandre. O volante é do Vancouver Whitecaps, do Canadá, e foi cedido ao time cearense até o fim da Série A, mas deseja seguir na equipe leonina.

Já Otero e Fernando Miguel possuem vínculos em definitivo com o Fortaleza. Nesse caso, as partes devem discutir a renovação diretamente, sem a necessidade de outros clubes na intermediação.

