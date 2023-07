Fortaleza tem foco exclusivo na Série A em julho; veja o calendário de jogos

Neste mês de julho, o Fortaleza terá todas as suas atenções voltadas para a Série A do Brasileirão. Com a classificação direta para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Tricolor ganhou uma "folga" em seus meios de semana e terá mais tempo para treinar, visando os confrontos na elite nacional.

O Leão começou o mês com o "pé esquerdo" e foi derrotado pelo Flamengo por 2 a 0. Porém, ainda restam quatro jogos para a equipe de Vojvoda retomar o caminho das vitórias, começando pela partida diante do Athletico-PR, no domingo (09), às 18h30, na Arena Castelão.

Vale ressaltar que os dois últimos confrontos do mês, diante de Palmeiras e Bragantino, estão com suas datas previstas, mas ainda sem confirmação oficial por parte da CBF.

CALENDÁRIO DO FORTALEZA NO MÊS DE JULHO

01/07 (sáb) - 18h30 - Flamengo 2 x 0 Fortaleza - Brasileirão Série A

09/07 (dom) - 18h30 - Fortaleza x Athletico-PR - Brasileirão Série A

16/07 (dom) - 16h - Fortaleza x Cuiabá - Brasileirão Série A

22/07 (sáb) - a definir - Palmeiras x Fortaleza - Brasileirão Série A

29/07 (sáb) - a definir - Fortaleza x Bragantino - Brasileirão Série A