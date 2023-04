Fortaleza tem dois representantes no ranking dos jogadores da Série A com mais gols na temporada

Na temporada de 2023, o Fortaleza já soma 29 jogos, 19 vitórias e já marcou 65 gols, desses, 23 foram marcados por Lucero e Thiago Galhardo, que são os dois maiores artilheiros da equipe neste ano e ambos aparecem entre os 10 jogadores da Série A com mais gols na temporada.

O ranking, feito pelo Sofascore, tem Pedro, do Flamengo, na liderança da lista com 21 gols, seguido por Germán Cano, com 20, Hulk, com 14, Róger Guedes fechando os quatro primeiros com 13.

O 5º e o 6º lugar são ocupados por Juan Martín Lucero e Thiago Galhardo, com 12 e 11 gols, respectivamente. Os jogadores do Leão estão acima de Luis Suárez e Gabriel Barbosa, que marcaram 11 gols na temporada. Suárez tem 1.580 minutos jogados enquanto que Gabriel esteve em campo por 1.765.

JOGOS QUE LUCERO E GALHARDO MARCARAM

Fortaleza 1 x 0 Sergipe - T. Galhardo

Fortaleza 6 x 1 Atlético Cearense - T. Galhardo (2x)

Ceará 2 x 1 Fortaleza - T. Galhardo

Bahia 0 x 3 Fortaleza - T, Galhardo

Fortaleza 3 x 0 CSA - T. Galhardo e Lucero

Fortaleza 2 x 1 Náutico - Lucero

Fortaleza 4 x 0 Deportivo Maldonado T. Galhardo e Lucero (2x)

Ferroviário 1 x 1 Fortaleza - Lucero

Fortaleza 4 x 0 Ferroviário - Lucero

Santa Cruz 0 x 4 Fortaleza - Lucero

Fortaleza 4 x 0 Ferroviário - Lucero (2x) e T. Galhardo

Fortaleza 2 x 3 Ceará - T. Galhardo e Lucero

Fortaleza 4 x 0 Palestino - T. Galhardo e Lucero

Ceará 2 x 2 Fortaleza - Lucero

Fortaleza 6 x 1 Águia de Marabá - T. Galhardo (2x)

VEJA O TOP-10

Pedro (Flamengo) - 21 gols Germán Cano (Fluminense) - 20 gols Hulk (Atlético-MG) - 14 gols Róger Guedes (Corinthians) - 13 gols Juan Martín Lucero (Fortaleza) - 12 gols Thiago Galhardo (Fortaleza) - 11 gols Luis Suaréz (Grêmio) - 11 gols Gabriel Barbosa (Flamengo) - 11 gols Tiquinho Soares (Botafogo) - 10 gols Everaldo (Bahia) - 10 gols

