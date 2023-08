Fortaleza tem dois jogadores na Seleção da rodada do Brasileirão; veja nomes

Dois jogadores do Fortaleza foram escolhidos para a Seleção da rodada do Campeonato Brasileiro. A lista foi divulgada nesta quarta-feira (16), na rede social do torneio. Após a goleada do Tricolor em cima do Santos, na Arena Castelão, o time cearense teve destaques em dois setores do campo: no meio e na zaga.

O meia Caio Alexandre, que marcou um dos gols na vitória por 4 a 0 em cima do Peixe, e o zagueiro Brítez foram eleitos como um dos melhores nas respectivas posições em votação do público. Líder do Campeonato, o Botafogo domina a seleção, com cinco nomes. O Grêmio vem em seguida, com quatro. Após o tricolor, com dois indicados, o Goiás fecha a lista com um atleta escolhido.

A seleção é formada por: Gabriel Grando, Di Plácido, Britez, Lucas Halter, Reinaldo, Luís Henrique, Caio Alexandre, Marlon Freitas, Bitello, Ferreira, Victor Sá e Bruno Lage. O Fortaleza está em 11º na tabela. A equipe volta a campo neste sábado (19), quando enfrenta o Internacional no Beira-Rio, a partir das 16h (de Brasília).

SELEÇÃO DA 19ª RODADA: