Fortaleza tem dois jogadores e o técnico Vojvoda na seleção da 15ª rodada da Série A

O Fortaleza garantiu três representantes na seleção da 15ª rodada da Série A do Brasileiro. O zagueiro Benevenuto, o meia Yago Pikachu e o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda estão na lista do perfil oficial do Brasileirão.

O restante do time é formado por: goleiro Chapecó (Grêmio); zagueiro Nathan Silva (Atlético-MG); laterais João Paulo (América-MG) e Wanderson (Grêmio); volantes Allan (Atlético-MG) e Alisson (Grêmio); meia Ademir (América-MG); e atacantes Hulk (Atlético-MG) e Yuri Alberto (Internacional).

A equipe é montada através de votação nas redes sociais. No processo, uma enquete é aberta no Twitter com opções pré-definidas e recebe os votos dos interessados. O craque da rodada foi Hulk, autor de um dos gols do Galo na vitória contra o Juventude por 2 a 1.

Em campo, o Fortaleza venceu o Palmeiras no sábado (9) em grande atuação no Allianz Parque. Com um a menos, o time conseguiu o gol que fechou o placar em 3 a 2 aos 49 minutos do 2º tempo.

Na tabela de classificação, o time tricolor está na 3ª posição, com 30 pontos. O próximo compromisso é domingo (15), às 18h15, contra o Santos, na Arena Castelão.