Fortaleza tem dois desfalques e três retornos contra Coritiba; veja provável escalação

O Fortaleza entra em campo nesta quinta-feira (27), às 19h (horário de Brasília), contra o Coritiba, pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Diante da equipe paranaense, o Tricolor do Pici visa manter-se próximo do G8. O time cearense ocupa a 10ª colocação, com 45 pontos.

Para o duelo, o técnico Juan Pablo Vojvoda terá o desfalque do zagueiro Titi, por suspensão, e do volante Hércules, com desconforto muscular. No entanto, a equipe leonina terá os retornos de Tinga, Caio Alexandre e Romarinho. Os atletas estiveram de fora do empate sem gols com o Atlético-MG.

A equipe tricolor deve ser escalada para o confronto com: Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto, Brítez e Juninho Capixaba; Lucas Sasha, Caio Alexandre e Otero; Robson, Pedro Rocha e Thiago Galhardo.

O duelo acontece na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O check-in e a venda de ingressos para o confronto tiveram início nesta terça-feira (25), com valores promocionais.

