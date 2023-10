Fortaleza tem dois desfalques e quase um time inteiro pendurado para enfrentar o Bahia; veja lista

Faltando pouco mais de uma semana para o jogo mais importante de sua história, o Fortaleza segue dividindo as atenções com a Série A do Brasileirão. Neste sábado (21), o Leão encara o Bahia, às 18h30, na Arena Fonte Nova, pela 28ª rodada da competição, com dois desfalques. O lateral-esquerdo Gonzalo Escobar e o meia-atacante Yago Pikachu vão cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo e estão fora da partida.

A tendência é que Bruno Pacheco, titular natural da ala esquerda, e Marinho retornem ao time titular nas posições dos atletas suspensos. Calebe também corre por fora na disputa com o camisa 12 leonino.

QUASE UM TIME INTEIRO PENDURADO

Uma outra preocupação para o Fortaleza é a quantidade de jogadores pendurados com o segundo amarelo. Hoje são 10, que, se tomarem um amarelo contra o Bahia, desfalcam a equipe contra o Botafogo, na terça-feira (24), pela 29ª rodada.

No entanto, como muitos desses atletas são titulares, existe uma grande possibilidade de parte deles serem poupados e não enfrentarem o time carioca em virtude da final da Copa Sul-Americana no próximo sábado (28).

Veja a lista:

Brítez - zagueiro

Titi - zagueiro

Bruno Pacheco - lateral-esquerdo

Lucas Sasha - volante

Calebe - meia-atacante

Lucero - atacante

Machuca - atacante

Marinho - atacante

Silvio Romero - atacante

Thiago Galhardo - atacante

Veja também