Fortaleza tem desfalques e retorno contra Fluminense pela Copa do Brasil; veja lista

O Fortaleza visita o Fluminense nesta quarta-feira (17) com desfalques de Tinga (transição), Juninho Capixaba (suspensão) e Lucas Crispim (desconforto muscular). O técnico Juan Pablo Vojvoda, porém, terá o retorno do atacante Romarinho, que cumpriu suspensão no Clássico-Rei.

Para a partida, Vojvoda terá de promover mudanças no setor defensivo. Na vaga da lateral-esquerda, Brítez deve ser o titular, enquanto Ceballos assumirá a direita. A provável escalação do Leão do Pici é: Fernando Miguel; Brítez, Benevenuto, Titi, Ceballos; Zé Welison, Lucas Sasha, Galhardo, Romarinho, Moisés e Robson.

O duelo acontece no Maracanã, no Rio de Janeiro. Em desvantagem, o Fortaleza precisará vencer a partida por dois ou mais gols de diferença para avançar às semifinais. Caso repita o placar da ida, a decisão será nos pênaltis.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil