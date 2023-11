Fortaleza tem desfalque por suspensão e cinco pendurados para enfrentar o Athletico-PR

O técnico Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com o atacante Imanol Machuca na partida do Fortaleza desta quarta-feira (8), contra o Athletico-PR. O argentino completou a série de três cartões amarelos e não poderá entrar em campo na Arena da Baixada.

Legenda: Machuca, jogador do Fortaleza, durante jogo da Série A Foto: Ismael Soares/SVM

Desde que chegou ao Fortaleza, no final de julho, Machuca atuou com a camisa tricolor em 18 oportunidades, somando dois gols. Das 18 partidas disputadas, ele foi titular apenas em seis e só jogou os 90 minutos em uma, justamente na última rodada, contra o Flamengo.

JOGADORES PENDURADOS

Além da suspensão de Machuca, Vojvoda tem outra dor de cabeça: pode ficar sem cinco jogadores para a partida seguinte, contra o Cuiabá. Isto porque os atacantes Calebe, Marinho, Galhardo, Romero e Lucero estão pendurados com dois cartões amarelos.

Legenda: Marinho, atacante do Fortaleza, durante jogo da Série A Foto: Ismael Soares/SVM

Caso sejam advertidos com o cartão amarelo contra o Athletico-PR, nesta quarta, ficam automaticamente suspensos para a partida contra o Cuiabá, que acontece no domingo (12). O Fortaleza será visitante nas duas partidas e seguirá direto de Curitiba para Cuiabá.

O Leão enxerga as duas partidas como importantes para o futuro do time na Série A. O Fortaleza ocupa a nona colocação, com 42 pontos, mas acumula quatro derrotas seguidas e viu a distância para o G-6 aumentar para nove pontos e para o Z-4 diminuir para cinco.

Veja também

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.