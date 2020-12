Fortaleza tem desafio de melhorar em confrontos diretos na Série A

É fato que, no Campeonato Brasileiro, há uma disputa particular. Os times cearenses, que têm como objetivo prioritário a permanência na Série A, participam de um “campeonato paralelo” com os outros clubes que lutam pela mesma meta. E o Fortaleza tem o desafio de melhorar o desempenho nestes confrontos diretos para garantir mais tranquilidade.

Este foi um grande trunfo da equipe no ano passado. Em 2019, o Tricolor teve ótimo aproveitamento contra os oito times que ficaram nas colocações mais baixas da tabela (Atlético-MG, Fluminense, Botafogo, Ceará, Cruzeiro, CSA, Chapecoense e Avaí).

Considerando as equipes do pelotão inferior, do 13º lugar para baixo, foram 16 confrontos, contando os jogos feitos como mandante e como visitante, totalizando nove vitórias, quatro empates e somente três derrotas, com um aproveitamento de 64,5%.

No recorte dos quatro times da zona de rebaixamento, que acabaram rebaixados, o aproveitamento foi de praticamente 100%, já que o Leão do Pici venceu os dois jogos contra Avaí, CSA e Chapecoense, e venceu um e empatou o outro duelo contra o Cruzeiro.

Não ter perdido pontos para os times da parte de baixo da tabela foi um diferencial para que o Fortaleza pudesse realizar aquela que foi a melhor campanha da história do clube na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro, encerrando na nona colocação, com 53 pontos.

Inferior

O desafio, na atual temporada, é de evoluir neste quesito. Até agora, considerando o mesmo recorte de times do pelotão inferior, do 13º lugar para baixo (Bahia, Bragantino, Atlético-GO, Sport, Vasco, Coritiba, Botafogo e Goiás), o Tricolor apresenta rendimento levemente inferior.

Até aqui, em 10 jogos, são quatro vitórias, cinco empates e uma derrota, com aproveitamento de 56,6%.

O desempenho contra as equipes do Z-4 também é inferior ao de 2019. É certo que o Leão do Pici venceu Goiás e Botafogo fora de casa, mas, por outro lado, empatou com estas equipes jogando no Castelão e não conseguiu vencer Coritiba nem Vasco atuando como visitante. Ainda enfrentará estes dois últimos jogando na capital cearense.

Considerando que atualmente o Tricolor está na 10ª colocação, há ainda outros dois adversários diretos que retiraram pontos do time cearense. O Athletico-PR (12º) venceu os dois jogos contra o Leão do Pici, e contra o Corinthians foram dois empates.

Entretanto, é importante ressaltar que, até a 24ª rodada, o Fortaleza tem campanha melhor agora que no ano passado. Em 2019, nesta mesma altura, o time estava com 28 pontos, dois a menos que atualmente.

A chance de melhorar nos confrontos diretos virá nos próximos jogos. Neste sábado (12), o Fortaleza enfrentará o Bragantino, fora de casa, às 17 horas, no Nabi Abi Chedid. No sábado seguinte (19), terá o Clássico-Rei contra o Ceará, às 19 horas, na Arena Castelão.

