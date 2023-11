Fortaleza tem confronto importante para manter vivo o sonho de classificação para a Libertadores

A Série A do Brasileirão 2023 chega à 34ª rodada e o Fortaleza segue sonhando com uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. O Tricolor do Pici amarga uma sequência de cinco jogos sem vitória e viu as chances de classificação para a “Liberta” diminuírem.

Atualmente, a equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda soma 43 pontos, estando na 11ª colocação. A distância para o Atlético-MG, primeiro time do G-6, é de 11 pontos. Um detalhe importante, porém, é que o Leão do Pici tem dois jogos a menos na competição.

Sendo assim, o Fortaleza tem sete jogos a disputar na Série A, com 21 pontos em disputa. Na 34ª rodada, o melhor cenário seria no caso de vitória do Tricolor do Pici sobre o Cuiabá e tropeços de São Paulo, Fluminense, Athletico-PR e Atlético-MG.

Nesse caso, o Leão saltaria para a oitava colocação, com 46 pontos, e ficaria a oito pontos de entrar no G-6. Por outro lado, caso perca o seu compromisso e Atlético-MG e Flamengo vençam seus jogos, a distância para o G-6 ao final da rodada pode ser de 14 pontos.

Em resumo, no melhor cenário, a distância para a zona de classificação para a próxima edição da Libertadores da América após a 34ª rodada seria de oito pontos, enquanto no pior dos cenários essa distância seria de 14 pontos.

Cuiabá e Fortaleza se enfrentam neste domingo (12), às 18h30, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), pela 34ª rodada da Série A do Brasileirão. A distância das equipes na tabela é de apenas um ponto, com o Cuiabá na décima posição e o Fortaleza na 11ª.