Fortaleza tem campanha de Z-4 no returno da Série A com aproveitamento de apenas 25%

A situação do Fortaleza na tábua de classificação da Série A ainda é tranquila, tendo em vista os objetivos do time no início da temporada. Com 36 pontos, está na 4ª colocação, mas o momento é oposto ao que se imagina.

O clube não iniciou bem o returno da Série A, somando apenas 3 pontos de 12 disputados, chegando a um aproveitamento de apenas 25%. Dentre os clubes que estão na Série A, é a quarta pior campanha na segunda metade da competição.

Em comparação ao primeiro turno, quando somou 10 de 12 pontos possíveis contra os mesmos adversários (Atlético-MG, Internacional, Sport e Atlético-GO), o aproveitamento decaiu de mais de 80% para apenas 25%.

Além do returno

Aumentando o recorte, incluindo a Copa do Brasil, onde o clube é semifinalista e encara o Atético-MG, nos últimos 10 jogos, o Leão venceu apenas dois (Sport e São Paulo), de forma que o fim do primeiro turno também não foi positivo.

Dentro de campo, o Tricolor tem sofrido com inconsistências defensivas. No recorte de 10 jogos, foram 16 gols sofridos, quase dois por partida.

Para se recuperar na Série A, o time de Vojvoda vai encarar uma maratona de jogos. Só em outubro são 9 partidas, incluindo as duas semifinais contra o Atlético-MG, confronto que vale uma vaga inédita na final da Copa do Brasil.