Fortaleza tem aproveitamento de 16,6% das chances criadas na Libertadores; veja números

O Fortaleza vive momento histórico na Libertadores, disputando classificação às oitavas de final nesta quarta-feira (24) contra o Colo Colo, em Santiago (CHI). Vice-líder do Grupo F, com sete pontos, a equipe de Vojvoda garante vaga no mata-mata com vitória ou empate. Um ponto, porém, pode ser aproveitado pela equipe chilena: o Tricolor do Pici tem aproveitamento de 16,6% das grandes chances criadas na competição.

A equipe cearense criou 18 grandes chances ao longo do torneio, mas aproveitou apenas três. Os dados são do site SofaScore, especializado em dados sobre esportes. No quesito, o Leão figura na 2ª posição, atrás do Colón-ARG, com 16. Vale pontuar que os números não contemplam finalizações de longa-média distância, como aconteceu no gol da vitória contra o Alianza Lima, na 3ª rodada, marcado por Hércules.

O ala-direito Yago Pikachu (4) é o atleta que mais cria chances, enquanto o atacante Moisés (4) é o que mais desperdiça.

A partida contra o Colo Colo acontece nesta quarta-feira, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Monumental David Arellano, em Santiago. Com seis gols marcados na fase de grupo, o Fortaleza tem o 13° melhor ataque da competição.

Números do Fortaleza na Libertadores

Gols: 6

Grandes chances: 18

Grandes chances perdidas: 15

Finalizações na trave: 2

Artilheiro: Silvio Romero (2)

Assistentes: Yago Pikachu (4)