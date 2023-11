Fortaleza tem apenas uma vitória sobre o Cuiabá em confrontos válidos pela Série A

Neste domingo (12), o Fortaleza enfrenta o Cuiabá, às 18h30, na Arena Pantanal, pela 34ª rodada da Série A de 2023. Buscando quebrar uma sequência incomoda de seis jogos sem vitória na atual temporada, o Tricolor do Pici terá um adversário indigesto pela frente quando se trata de Brasileirão. Desde que Leão e Dourado começaram a se enfrentar na elite nacional, o time cearense conquistou apenas uma vitória.

Até o momento foram cinco jogos entre as duas equipes e o único resultado positivo leonino aconteceu no ano passado, quando a equipe venceu o adversário por 1 a 0, na Arena Pantanal, no dia 31 de julho, pela 20ª rodada da Série A de 2022. O gol da partida foi marcado pelo atacante Robson, que hoje não está mais no Leão.

Nas outras quatro partidas, foram três vitórias do Cuiabá, a mais recente delas no primeiro turno do Brasileirão de 2023, e um empate.

NO GERAL, A VANTAGEM É TRICOLOR

Fortaleza e Cuiabá são velhos conhecidos no futebol brasileiro. O primeiro confronto entre as duas equipes aconteceu na Série C de 2012 e, de lá pra cá, tornou-se rotineiro nas principais divisões. No total, são 17 jogos, com sete vitórias do Leão, quatro do Dourado e seis empates.

Das sete vitórias do Tricolor do Pici, seis aconteceram nas edições de Série C em que os dois times estiveram juntos. Nesse período, inclusive, o clube leonino chegou a ter uma invencibilidade de nove jogos, com seis triunfos e três empates ocorridos entre 2012 e 2016. A primeira derrota para o Cuiabá veio somente no 10º jogo oficial entre os dois.

VEJA OS JOGOS:

Cuiabá 0 x 0 Fortaleza - Série C 2012

Fortaleza 3 x 0 Cuiabá - Série C 2012

Fortaleza 3 x 0 Cuiabá - Série C 2013

Cuiabá 1 x 1 Fortaleza - Série C 2013

Fortaleza 2 x 1 Cuiabá - Série C 2014

Cuiabá 1 x 1 Fortaleza - Série C 2014

Cuiabá 1 x 3 Fortaleza - Série C 2015

Fortaleza 1 x 0 Cuiabá - Série C 2015

Fortaleza 2 x 0 Cuiabá - Série C 2016

Cuiabá 2 x 0 Fortaleza - Série C 2016

Cuiabá 2 x 2 Fortaleza - Série C 2017

Fortaleza 1 x 1 Cuiabá - Série C 2017

Fortaleza 0 x 0 Cuiabá - Série A 2021

Cuiabá 1 x 0 Fortaleza - Série A 2021

Fortaleza 0 x 1 Cuiabá - Série A 2022

Cuiabá 0 x 1 Fortaleza - Série A 2022

Fortaleza 0 x 1 Cuiabá - Série A 2023