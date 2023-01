Fortaleza tem acordo verbal com Tomás Pochettino e aguarda troca de documentos para anunciar atleta

O Fortaleza tem acordo verbal com o meio-campista Tomás Pochettino, ex-River Plate, e aguarda a troca de documentos com o Austin FC, dos Estados Unidos, clube detentor dos direitos do jogador, para anunciar o atleta como reforço para 2023. A informação é do jornalista argentino César Luis Merlo.

O vínculo de Pochettino com o Fortaleza será por empréstimo até o final de 2023, com opção de compra. Para contratar o jogador, o Tricolor do Pici precisou superar a concorrência do Cruzeiro. O meio-campista trabalhou com Juan Pablo Vojvoda no Defensa y Justicia e no Talleres.

A negociação deve ser concretizada nas próximas horas, com o anúncio podendo acontecer nos próximos dias. Em 2022, Tomás Pochettino atuou em 24 partidas pelo River Plate, com um gol marcado e duas assistências assinaladas. Na carreira, ainda tem passagem pelo Boca Juniors.

QUEM É TOMÁS POCHETTINO?

O atleta é natural de Santa Fé, na Argentina. Pochettino defendeu o River Plate em 2022. Pela equipe, deu três assistências e marcou um gol. Ele entrou no jogo do time argentino contra o Fortaleza, na Libertadores de 2022. Caso aceite com uma das equipes brasileiras, o jogador de 26 anos seguirá para a segunda experiência internacional da carreira.