Fortaleza tem 79% de chance de vaga na Sul-Americana; veja probabilidade de Libertadores

O Fortaleza entrou na briga por uma vaga internacional na Série A. Após vencer o Avaí no domingo (9), o time abriu 11 pontos de vantagem para a zona de rebaixamento, chegou aos 41 e agora sonha com Sul-Americana ou Libertadores. No momento, restam sete rodadas para o fim da competição.

Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Leão tem 79% de chance de se classificar à Sula. No momento, até o 12º colocado garante vaga, mas o índice pode aumentar até para o 14º, e o Fortaleza, atualmente, está na 10ª colocação na classificação.

Leia mais Alexandre Mota Vitória do Fortaleza encaminha permanência na Série A e o deixa na briga por vaga internacional

Para a Libertadores, a organização estima que, hoje, as probabilidades são de 6%. O cálculo da UFMG considera só o G-6 da tabela: quatro primeiros avançando para as semifinais, e o 5º e 6º avançando para a pré-Libertadores. Como a atual Libertadores e a Copa do Brasil estão nas finais, os resultados devem consolidar o G-8 e aumentar as chances.

Após encerrar o 1º turno na lanterna, conseguiu uma arrancada na competição e deixou de vez o Z-4. O próximo jogo é sábado (15), no Independência, em Belo Horizonte/MG, às 20h30, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Probabilidades do Fortaleza na Série A (UFMG)

Rebaixamento : 0,04%

: 0,04% Sul-Americana : 79,8%

: 79,8% Libertadores: 6,6%

Últimos jogos do Fortaleza na Série A de 2022

15.10 - América-MG x Fortaleza | Independência, às 20h30.

24.10 - Fortaleza x Atlético-MG | Arena Castelão, às 20h.

27.10 - Fortaleza x Coritiba | Arena Castelão, às 19h.

02.11 - Palmeiras x Fortaleza | Allianz Parque, às 16h.

05.11 - Fortaleza x Atlético-GO | Arena Castelão, às 19h.

09.11 - Fortaleza x RB Bragantino | Antônio Accioly, às 20h30.

13.11 - Santos x Fortaleza | Vila Belmiro, às 16h.