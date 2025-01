Fortaleza superou concorrência de time argentino para contratar Gastón Ávila

O Fortaleza precisou superar a concorrência do Talleres/ARG, para acertar a contratação do zagueiro Gastón Ávila, que será emprestado pelo Ajax ao Leão. A informação é do jornalista argentino Nacho Castellano, que cobre o Talleres no jornal argentino 351 Deportes.

De acordo com Castellano, o Talleres chegou a ter negociações avançadas pela contratação de Gastón Ávila, mas o Fortaleza atravessou o negócio e ofereceu uma proposta que a equipe argentina não teria condições de cobrir.

O Ajax optou por emprestá-lo ao Fortaleza. A equipe cearense acertou um empréstimo com duração de uma temporada, com opção de compra ao final do período. A informação foi divulgada pelo jornal holandês De Telegraaf e confirmada pelo Diário do Nordeste.

Aos 23 anos, Gastón foi revelado pelo Boca Juniors/ARG e passou pelo Rosário Central/ARG e pelo Royal Antwerp/BEL. Ele foi comprado pelo Ajax por 12 milhões de euros (R$ 70 milhões na época), com contrato até a temporada 2028.