Fortaleza supera Corinthians, Santos e Inter no ranking de clubes da CBF; Ceará perde posição

O Fortaleza é o melhor time cearense no Ranking Nacional de Clubes para a temporada 2023. O Tricolor aparece na 7ª posição, com 12.52 pontos, e supera Corinthians, Santos e Internacional. A melhor posição de um clube nordestino havia sido do Bahia, em 2020, quando ficou na 10ª posição. O Ceará está em 14º lugar.

Ao todo, o estado é representado por 12 equipes. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a informação nesta sexta-feira (18). O critério de pontuação considera as campanhas das equipes nas competições nacionais nos últimos cinco anos.

Em 2022, o Tricolor esteve em 11º no ranking. Já o Alvinegro de Porangabuçu somou 9.958 pontos e caiu uma posição em relação ao último ano. Já o Tubarão da Barra perdeu duas e ficou em 54º lugar, com 2.237.

Quem conseguiu boa recuperação foi o Floresta. A equipe subiu seis posições e está em 65º (1.449 pontos). O Atlético Cearense também entrou no top 100 do ranking. A Águia saiu do 104º para o 78º lugar, com a soma de 1.104 pontos.

Entre as federaçãos, a FCF saiu da sétima posição para a sexta, atrás de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná.

Veja lista dos 20 primeiros no ranking de clubes da CBF:

Legenda: Veja ranking de Clubes da CBF para 2023 Foto: Divulgação

Outras equipes cearenses no ranking:

117º Guarany de Sobral (509 pontos)

132º Icasa (380 pontos)

157º Crato (255 pontos)

157º Pacajus (255 pontos)

168º Caucaia (249 pontos)

224º Guarani de Juazeiro (51 pontos)

240º Barbalha (45 pontos)