Fortaleza supera Botafogo e Grêmio, do G4, em ranking de público do Brasileirão no 1º turno; confira

O Fortaleza superou o líder Botafogo, além do Grêmio, em quarto na tabela, na média de público do primeiro turno do Brasileirão de 2023. Conhecida por lotar estádios e fazer grandes festas nas arquibancadas da Arena Castelão, a torcida do Tricolor do Pici está em sexto lugar no ranking. Flamengo, São Paulo e Corinthians formam o top 3 da lista divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na noite desta quarta-feira (15).

O Tricolor do Pici teve média de 33.960 torcedores por partida. O número é maior que a média geral, que é de 27.006 mil pagantes por jogo. Em nota, a CBF explica que a tendência é de que a edição de 2023 supere o recorde histórico, de 1983, com 22.953 torcedores por partida pois, no 1º turno deste ano, o público já é bastante superior.

Ao todo, o Brasileirão de 2023 levou mais de 4,8 milhões de torcedores pagantes aos estádios no 1º turno. O Flamengo foi o clube que levou o maior número de pessoas ao Maracanã, com média de 54.668 por jogo. A equipe carioca é seguida por São Paulo (48.650) e Corinthians (39.658).

Em 11º da tabela, o Leão soma 26 pontos com sete vitórias, cinco empates e sete derrotas. O próximo desafio será diante do Internacional, no sábado (19), contra o Internacional. As equipes se enfrentam no Estádio Beira-Rio.

MÉDIA DE PÚBLICO DO 1º TURNO DO BRASILEIRÃO 2023

1º Flamengo - 54.668

2º São Paulo - 48.650

3º Corinthians - 39.658

4º Palmeiras - 38.249

5º Bahia - 35.533

6º Fortaleza - 33.960

7º Fluminense - 31.488

8º Vasco - 30.651

9º Grêmio - 29.345

10º Internacional - 28.099

11º Atlético Mineiro - 26.003

12º Cruzeiro - 25.747

13º Botafogo - 25.053

14º Coritiba - 24.277

15º Athletico Paranaense - 23.715

16º Cuiabá - 15.739

17º Santos - 10.847

18º Goiás - 8.083

19º Red Bull Bragantino - 5.611

20º América Mineiro - 2.954

Legenda: Torcida do Fortaleza faz a festa na arquibancada da Arena Castelão. Foto: Kid Junior/SVM

Legenda: Fortaleza tem 6ª maior média de público pagante no primeiro turno. Foto: Fabiane de Paula/SVM