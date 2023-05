Fortaleza sonda atacante Savarino, ex-Atlético-MG

O Fortaleza sondou a situação do atacante venezuelano Jefferson Savarino, do Real Salt Lake, dos EUA. Com 26 anos, se destacou no Brasil pelo Atlético-MG e foi vendido para o exterior em 2022. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal NE 45.

O Diário do Nordeste apurou que o jogador é um dos nomes avaliados pelo departamento de futebol tricolor para uma eventual reposição para o atacante Moisés, no radar do Cruz Azul, do México.

Com características de velocidade, drible e posicionamento pelos lados, Savarino é um dos destaques do Real Salt Lake-EUA. Ao todo, são 33 jogos, com 12 gols e cinco assistências pela equipe.

Revelado pelo Zulia-VEN, passou pelo Galo entre 2020 e 2022. No período, oscilou entre os titulares e registrou 20 gols em 99 exibições. No momento da saída, a diretoria mineira o negociou por R$ 12,4 milhões, mantendo 20% dos direitos econômicos - o Real Salt Lake detém 80% do passe.