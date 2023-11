Fortaleza sofre gols em todos os jogos da Série A após 20ª rodada

Apesar de ser a sexta melhor defesa da Série A do Brasileiro, o Fortaleza tem sofrido muitos gols no returno do campeonato. Desde que os jogos de volta começaram, na metade de agosto, o Leão só não foi vazado na partida contra o Internacional-RS, no Beira-Rio, válida pela 20ª rodada.

De lá para cá, são dez partidas consecutivas em que os adversários do Tricolor marcam pelo menos um tento. Ao todo, o Fortaleza sofreu 15 gols no recorte dos dez últimos jogos que disputou na Série A, uma média de 1,5 por duelo. O Atlético-MG foi o time que mais vezes marcou contra o Leão nesse período, tendo feito três em um só jogo.

Os tentos sofridos pelo time de Juan Pablo Vojvoda em oito jogos do returno representam quase a metade de vezes que o Fortaleza teve suas redes balançadas em toda a Série A até aqui. São 34 gols sofridos em 30 jogos realizados.

Com o vazamento constante da defesa no returno, o Tricolor igualou os números de gols marcados e gols sofridos, tendo um saldo zerado no momento.

Ataque abaixo

A produção ofensiva do Fortaleza não tem compensado a quantidade de gols sofridos. No recorte dos últimos dez jogos foram 12 marcados, três a menos do que os adversários marcaram. Em quatro dessas partidas (contra Fluminense, Vasco, Bahia e Flamengo), o Leão passou em branco no ataque.