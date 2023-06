Fortaleza será sede da Copa do Nordeste de Fut7 2023

A cidade de Fortaleza, será sede da Copa do Nordeste de Futebol 7 2023, competição realizada pela Confederação Brasileira de Futebol 7 (CBF7). A copa vai acontecer entre os dias 08 e 11 de junho, no complexo esportivo No Alvo Dunas. A Copa do Nordeste contará com a participação de gigantes do Futebol 7 nordestinos. No total, 12 equipes de seis estados nordestinos irão participar do campeonato.

Entre as equipes de maior destaque estão o UZR (CE) e CSA (AL), equipes bicampeãs do torneio, o UBJ (MA) e o Muralha Fut7 (CE), campeão e vice brasileiro de 2022.

A abertura da Copa do Nordeste acontecerá hoje, dia 08 de junho, a partir das 17h. A competição garante vaga para o Campeonato Brasileiro deste ano, que será realizado no Rio de Janeiro, no segundo semestre de 2023.

Confira as equipes que estarão na disputa pelo título:

Alagoas: CSA;

Ceará: UZR, Muralha Fut7, Redbull Fut7, Pacoti Fut7, Fortim Fut7 e RL Telecom;

Maranhão: União Bom Jardim e Redenção;

Pernambuco: Aldeia Fut7;

Rio Grande do Norte: Borussia Mossoró;

Sergipe: Lagarto Fut7;

