Fortaleza sem concorrência do Bahia por Abel Hernández

O Fortaleza não terá mais a concorrência do Bahia pelo atacante uruguaio Abel Hernández, do Internacional. O time baiano anunciou oficialmente que não tem interesse no jogador, desmentindo a imprensa de todo país que noticiou a negociação.

Assim, o Tricolor de Aço, que via um concorrente para trazê-lo, tem pelo menos em tese, mais chances agora de fechar com Abel, já que uma negociação está em curso, como esclareceu o presidente Marcelo Paz.

Em fim de contrato com o Internacional, o uruguaio não tem perspectiva de renovação e avalia novas ofertas.

O Diário do Nordeste revelou que o clube cearense busca um “centroavante de peso” e iniciou negociação com o atleta de 30 anos, apesar do salário considerado alto para os padrões do clube.

No projeto, o jogador teria de se adequar financeiramente para defender a equipe. O departamento de futebol do Fortaleza aguarda um retorno de Abel, o mantém como alvo, mas segue analisando opções no mercado.