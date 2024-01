Fortaleza segue confiante na contratação de Alexander Barboza, mesmo com investida do Botafogo

A contratação do zagueiro argentino Alexander Barboza pelo Fortaleza ganhou ares de novela. Isso porque o atleta também recebeu uma proposta do Botafogo nos últimos dias. No entanto, o Diário do Nordeste apurou que a diretoria do Leão segue confiante na chegada do defensor ao Pici. Internamente, acredita-se que ele assine o contrato em virtude do projeto que lhe foi apresentado.

A proposta do Tricolor já está nas mãos do jogador há cerca de, pelo menos, duas semanas, mas a do time do Rio de Janeiro é financeiramente mais vantajosa. A imprensa carioca cravou a contratação de Barboza, mas, como informado pelo jornalista argentino César Luis Merlo, o atleta ainda não sinalizou onde irá jogar.

Atualmente, o zagueiro está livre no mercado após encerrar o seu vínculo contratual com o Libertad, do Paraguai, e tem o poder de definir o seu futuro. Com as duas propostas em mãos, a tendência é que realmente ele venha ao Brasil em 2024.

"PRÓS E CONTRAS"

Dois fatores podem aparecer como questões diferencias para que Barboza decida o seu futuro. Um deles é favorável ao Fortaleza, enquanto o outro "pesa contra".

No aspecto positivo, leva-se em consideração o fato dele já ter trabalhado com o treinador Juan Pablo Vojvoda. Em 2018, os dois estiveram juntos no Defensa y Justicia, da Argentina, quando o defensor foi emprestado pelo River Plate. Existe uma expectativa que o 'Mister' possa convencer o zagueiro a desembarcar no Pici.

Já no aspecto negativo, que pesa a favor do Botafogo, é que o clube carioca vai jogar a Libertadores, mesmo que iniciando nas fases prévias da competição. Isso pode acabar pesando para a decisão do jogador, além, é claro, da questão financeira.