Fortaleza sedia o 53º Campeonato Norte-Nordeste de Tiro Esportivo com atletas de 14 estados

A capital cearense será o centro do tiro esportivo nacional entre os dias 23 e 27 de julho de 2025, com a realização do 53º Campeonato Norte-Nordeste de Tiro Esportivo. A competição acontecerá no Clube de Tiro Gun House, reunindo atletas de alto nível de 14 estados das regiões Norte e Nordeste, além de competidores de outras partes do país.

O evento é promovido pela Confederação Brasileira de Tiro Esportivo (CBTE) em parceria com a Federação Cearense de Tiro Esportivo (FCTE). Reconhecida pelo Ministério do Esporte e diretamente vinculada ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e ao Comitê Olímpico Internacional (COI), a CBTE é a entidade oficial da modalidade no Brasil e responsável pela convocação de atletas para competições internacionais como Olimpíadas, Pan-Americanos e Mundiais.

Legenda: Atletas de Tiro Esportivo Foto: Arquivo pessoal

Destaque nacional e programação intensa

A FCTE, uma das federações mais premiadas do Brasil, já conquistou três títulos nacionais por equipe e soma 11 títulos do Norte-Nordeste. Com um histórico de revelar talentos de destaque nacional, o Ceará entra como protagonista ao sediar essa edição do campeonato.

A programação começa no dia 22/07 (terça-feira) com a liberação dos estandes para treinos livres e ajustes de armas. As competições oficiais têm início na quarta-feira (23/07), com provas de nível nacional e olímpico e um Congresso Técnico com os atletas.

O ponto alto do evento será a solenidade de abertura oficial, na sexta-feira (25/07), às 08h15, com hasteamento da bandeira e a presença de autoridades civis e militares, além de entidades esportivas. No sábado (26/07), ocorre a cerimônia de premiação e encerramento, marcada para as 20h, com previsão de término às 22h. As últimas provas serão realizadas no domingo (27/07), das 09h às 12h.

Tiro esportivo: tradição e projeção olímpica

O evento também tem como objetivo divulgar o tiro esportivo olímpico como modalidade de alto rendimento, reforçando sua importância histórica e olímpica no Brasil. A modalidade é praticada no país desde o início do século XX, tendo como marco a medalha de ouro conquistada por Guilherme Paraense nos Jogos de Antuérpia (Bélgica), em 1920 — a primeira do Brasil em Olimpíadas.

A realização do Campeonato em Fortaleza reforça o compromisso do Ceará com o desenvolvimento do esporte olímpico e consolida o estado como referência nacional na prática do tiro esportivo.