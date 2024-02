Fortaleza se torna o segundo time da Série A com mais atletas estrangeiros em seu elenco; veja lista

Nos últimos anos, o Fortaleza se notabilizou por explorar muito bem o mercado internacional. Deste modo, o Tricolor do Pici acertou contratações de peças importantes como o zagueiro Brítez, o meio-campo Pochettino e outros atletas. O mais recente deles é o zagueiro Benjamín Kuscevic, que chega para se tornar o nono estrangeiro a compor o plantel tricolor.

Com isso, o Tricolor do Pici passa a ser o segundo time do Brasil, ao lado do Vasco, com mais jogadores de fora do país em seu elenco. Apenas o Athletico-PR, com dez gringos, supera os dois.

No entanto, de acordo com o regulamento da CBF, apenas sete jogadores nascidos fora do Brasil podem integrar a lista de relacionados em partidas da competição. Diante desta regulamentação, o Leão terá sempre que deixar de relacionar dois dos atletas estrangeiros. A tendência é que este número possa cair para oito, já que Tobias Figueiredo deverá ser negociado.

Hoje o Fortaleza conta com os argentinos Escobar, Cardona, Brítez, Pochettino, Lucero e Machuca, o venezuelano Kervin Andrade, o chileno Kuscevic e o português Tobias Figueiredo.

VEJA A LISTA DE TIMES COM MAIS GRINGOS NO BRASIL: