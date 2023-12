Fortaleza se solidariza com familiares e amigos por morte de Dimas Filgueiras, ídolo do Ceará

O Fortaleza lamentou a morte de Dimas Filgueiras, ídolo no Ceará. Principal rival do Alvinegro no estado, o Tricolor do Pici também foi casa do Soldado Alvinegro. O ex-jogador atuou no clube como lateral-esquerdo entre 1971 e 1972.

Em nota, o Leão do Pici ressaltou que o ex-atleta deixa o futebol cearense com "imensa dor e luto." Além disso, se solidarizou com a família. Com a camisa do Tricolor, foram 67 partidas disputadas, 48 delas oficiais.

LEIA A NOTA COMPLETA DO FORTALEZA:

"O Fortaleza Esporte Clube lamenta profundamente o falecimento de Dimas Filgueiras, que deixa o futebol cearense com imensa dor e de luto aos 79 anos.

Grande nome do futebol local, Dimas atuou como zagueiro e lateral esquerdo. Em 1971, chegou ao Fortaleza e defendeu o Manto Tricolor em 67 jogos, sendo 48 oficiais. No ano seguinte, começou a construir a sua história no Ceará e ficou marcado como atleta, técnico e diretor de futebol.

O Leão do Pici se solidariza por toda a família e amigos pela partida do ex-técnico, desejando forças e conforto para todos diante dessa perda enorme e grande momento de dor."

O velório de Dimas Filgueiras terá início ao meio-dia, na Funerária Ethernus, na Rua Padre Valdevino - 1688, no bairro Aldeota, em Fortaleza. No mesmo local, às 20h, haverá a missa de corpo presente. No entanto, o momento será restrito a familiares.