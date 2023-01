Fortaleza se solidariza com Esporte Vila Maria Helena após acidente com ônibus do clube

O Fortaleza publicou nota em solidaridade ao Esporte Clube Vila Maria Helena. Quatro pessoas do time morreram após acidente com o ônibus que levava comissão técnica e jogadores para Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, na madrugada desta segunda-feira (30).

O veículo caiu de uma ponte na BR-116, na ciade de Além-Paraíba (MG). Entre os quatro mortos, um adulto e três menores de idade. Além disso, há outros 29 feridos. Em nota, o tricolor lamentou a tragédia e se solidarizou com familiares, amigos e com o clube.

Os corpos das vítimas ainda não foram identificados. Segundo o G1, além do motorista, estavam quatro pessoas da comissão técnica e 28 jogadores entre 14 e 17 anos. A queda do ônibus ocorreu por volta de 1 hora da manhã, quando a equipe voltava de Ubaporanga, em Minas Gerais.

Os feridos foram encaminhados para o Hospital São Salvador, em Além Paraíba, e para a Casa de Caridade Leopoldinense, em Leopoldina.