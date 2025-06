Fortaleza se reapresenta com mudanças no elenco após período de férias

O elenco do Fortaleza se reapresenta na tarde desta quarta-feira (25) após período de férias, por conta da pausa na Série A do Brasileirão 2025 para a disputa do Super Mundial de Clubes 2025. O grupo deve estar modificado para a disputa do restante da temporada.

Quatro jogadores não irão se reapresentar com o restante do elenco: o volante Pol Fernández, que rescindiu contrato, o lateral-esquerdo Felipe Jonatan, indo para o Mirassol, o zagueiro Titi, que foi para o Goiás, e o volante Pedro Augusto, que fechou com o Sport.

Até o momento, o Fortaleza não anunciou nenhuma nova contratação, mas tem negociações em andamento com o atacante José Herrera e com o meio-campista Jalil Elias, de acordo com informações do jornalista César Luis Merlo.

O Fortaleza volta a campo apenas no próximo dia 9 de julho. Nesta data, às 21h30, o Fortaleza enfrenta o Bahia na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pelas quartas de final da Copa do Nordeste 2025. O elenco tricolor ainda terá duas semanas de treinos.