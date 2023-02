Fortaleza se pronuncia sobre episódio de racismo no PV e diz buscar a identificação dos agressores

O Fortaleza se pronunciou em nota oficial sobre episódio relatado pelo CSA, em que dois de seus jogadores teriam sido alvo de injúria racial por parte de torcedores leoninos na partida no PV, na última sexta-feira pela Copa o Nordeste.

Na nota, o clube afirma que vasculhou as arquibancadas em busca dos autores das frases ofensivas, sem sucesso, mas que continuará na busca pela identificação delas.

"Ontem, no PV, cumprimos outra vez com nosso dever. Diante dos relatos dos jogadores do nosso clube-irmão CSA, buscamos, investigamos, vasculhamos a arquibancada com diligência na procura dos autores das frases ofensivas. E embora nem polícia, nem árbitros, nem federação, nem imprensa, nem outros torcedores tenham observado as ofensas ou apontado a sua origem, continuaremos nossa busca pela identificação dos agressores. É nossa responsabilidade diante de nossa História, de nosso povo, de nossa torcida e de nossos atletas, que também sofrem com agressões mundo afora. #StopRacism".

Veja a publicação do Fortaleza

Historicamente é assim: somos Terra da Luz, porque combatemos o racismo antes de todos os demais.



Se há um clube que tem cumprido seu dever no combate ao racismo, este clube é o Fortaleza. A luta tem bastante tempo. pic.twitter.com/PLGs88qaXh — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) February 18, 2023

Ações contra o racismo

Em outro trecho da nota, o clube destaca suas ações na luta contra o racismo.

"Se há um clube que tem cumprido seu dever no combate ao racismo, este clube é o Fortaleza. A luta tem bastante tempo. A instituição Fortaleza já fez campanhas contra o racismo premiadas pela criatividade e inteligência. A marca própria homenageou o Dragão do Mar em seus uniformes. A torcida do Fortaleza já fez mosaicos estampando o grito de protesto para o planeta inteiro ver. Poucos clubes tiveram esta ousadia. E, o que parece ser coragem, nós chamamos de obrigação".