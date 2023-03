Fortaleza repudia brigas no Castelão e proíbe venda de ingressos nas sedes das torcidas envolvidas

O Clássico-Rei deste domingo (6) foi marcado mais uma vez por episódios de violência nas arquibancadas da Arena Castelão, em jogo da Copa do Nordeste. Brigas entre torcedores do Fortaleza causaram tumulto. Em nota, o Tricolor do Pici classificou como 'selvageria' as cenas de brigas, proibiu venda de ingressos nas sedes das duas torcidas envolvidas e prometeu colaborar com as autoridades para punir demais responsáveis.

O Tricolor colaborou para identificar parte dos responsáveis pelas brigas, que foram presos. Outra medida tomada pelo Fortaleza foi suspender a venda de ingressos para as próximas partidas nas sedes das duas torcidas envolvidas nas brigas. Além disso, os sócios envolvidos serão expulsos de forma permanente.

O clube também se colocou a disposição da Justiça para colaborar com a identificação dos demais envolvidos e reforçou concordar com punições exemplares a todos. No Campeonato Brasileiro de 2022, episódios semelhantes ocorreram em Fortaleza x Botafogo e Fortaleza x Palmeiras.

O Fortaleza perdeu o jogo por 2 a 0. Agora, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda volta a campo nesta quinta-feira (9), diante do Cerro Porteño, em jogo da 3ª fase da Libertadores.

VEJA NOTA COMPLETA:

Hoje a derrota mais dolorida aconteceu na arquibancada. Ninguém fica feliz após uma derrota, sobretudo em clássico. Mas se perder ou ganhar dentro de campo faz parte do esporte, as cenas de selvageria que vimos na nossa arquibancada não têm lugar no Futebol.

Na própria Arena Castelão, o Fortaleza ajudou a identificar alguns dos vândalos que praticaram os atos de violência. Estes indivíduos foram imediatamente presos. O Clube também suspendeu, de imediato, a venda de ingressos para os próximos jogos nas sedes das duas torcidas que promoveram o conflito. E anunciou ainda que possíveis sócios envolvidos neste episódio serão expulsos definitivamente do programa.

Em resumo, faremos tudo que estiver a nosso alcance para que as cenas lamentáveis que ocorreram hoje não se repitam. Para além disso, comunicamos às autoridades a nossa total disposição em colaborar com a identificação dos demais criminosos. Há diversas imagens dos infratores, algumas feitas por nossa equipe de comunicação, circulando nos veículos de imprensa e redes sociais. A partir destas cenas, os vândalos podem ser identificados e responsabilizados, inclusive financeiramente, pelos danos causados ao patrimônio público.

Por fim, o Fortaleza Esporte Clube é favorável à aplicação de punições exemplares aos envolvidos. Quem tem este tipo de conduta não representa nossas cores e não é bem-vindo a um espetáculo que devia ser de paz e alegria.