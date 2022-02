Fortaleza renova contrato com Lucas Crispim até 2023

O Fortaleza oficializou nesta sexta-feira (18), a renovação de contrato com o meia Lucas Crispim até 2023. O acordo possui opção de renovação por mais um ano. O presidente do clube, Marcelo Paz, comentou a permanência dele no Leão, lembrando o excelente ano de 2021 pelo Leão.

O clube fez o anúncio da reanovação dele destacando as assistências dele pelo Leão, como líder no fundamento em 2021.

📢 Ô, garçom.

🗣️ Opa. Tá servido? 🔟@crispimlucas94 renova com o Leão até o fim de 2023, com opção de renovação por mais um ano.



Com o Manto Tricolor, o camisa 10 soma 52 jogos, 11 assistências, 5 gols e 1 título. 🦁



📲 https://t.co/GxdcxPKwFy#FortalezaEC #FechadoComOLeão pic.twitter.com/BUBoRfN8WV — Fortaleza Esporte Clube (@FortalezaEC) February 19, 2022

Peça Chave

Destaque da equipe na última temporada atuando como ala-esquerdo, o camisa 10 estende seu contrato que, anteriormente, iria até o fim deste ano.

"É um jogador que sempre teve uma expectativa muito alta desde o início da carreira dele e, acredito eu, que fez o melhor ano da sua carreira no Fortaleza. Chegamos em um entendimento de extensão do contrato dele para que essa história dele com o Fortaleza seja mais longa e mais vitoriosa", disse Marcelo Paz, presidente do Fortaleza.

Em 2021, Lucas Crispim foi o líder de assistências da equipe, somando 11 durante a temporada, e sendo peça-chave nas campanhas inéditas de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, além de conquistar o título de Campeão Cearense. Foram cinco gols durante o Estadual, Copa do Nordeste e Brasileirão. Ele já fez 52 jogos pelo clube.