Fortaleza renova contrato com atacante colombiano Juan Martínez, destaque do Sub-20

O Fortaleza Esporte Clube anunciou, nesta terça-feira (4), a renovação de contrato com o atacante colombiano Juan Martínez, destaque tricolor do Sub-20. Por meio de nota, o time informou que o novo vínculo será até o fim de 2023.

"Primeiramente quero agradecer a Deus pela oportunidade de renovar por mais dois anos com o Leão, é uma instituição que eu estou gostando muito, que me abriu as portas e agora quero dar o meu melhor. Estou muito focado nessa Copinha, depois quero trabalhar duro para ir ao profissional”, afirmou o atacante ao site oficial do clube.

Natural de Carli, na Colômbia, o jogador tem 20 anos e faz parte do elenco leonino que disputa a Copa São Paulo de Futebol Júnior. A chegada ao Pici ocorreu em setembro de 2021, se consolidando como destaque na Copa do Nordeste da categoria.

Ao todo, foram quatro gols em seis exibições pela competição regional. Com convocações para a seleção da Colômbia Sub-15, Sub-17 e Sub-20, o centroavante tem passagens por equipes como Cortuluá-COL, São Paulo e Coritiba.