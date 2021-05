Fortaleza renova com Felipe Alves e lança campanha de venda de camisas; veja detalhes

O Fortaleza acertou a renovação de contrato com o goleiro Felipe Alves até o fim de 2023. Como antecipado pelo Diário do Nordeste, restavam apenas detalhes para a oficialização do vínculo.

Para o anúncio da prorrogação, o clube preparou campanha de venda de camisas em alusão ao novo período contratual do arqueiro, que tinha vínculo até dezembro. O presidente Marcelo Paz pediu a compra de 2023 peças da Tradição 2021, a nova camisa da temporada.

"Eu não poderia deixar esse desafio com vocês depois da conversa que acabei de ter. A gente está muito perto de anunciar uma grande novidade, mas para ter a garantia desse anúncio precisamos vender 2023 camisas. Se vendermos 2023 camisas da nova Tradição, fique tranquilo, fique frio, que a gente vai fazer um grande anúncio", afirmou através de vídeo.

Com 33 anos, Felipe Alves chegou ao clube em 2019 e foi campeão cearense três vezes (2019-2020-2021), além de conquistar a Copa do Nordeste (2019). É titular absoluto do Fortaleza e soma mais de 100 jogos, sendo reconhecido pelas defesas e a habilidade com os pés.

Nova tradição

O Fortaleza iniciou a pré-venda da Tradição 2021, a camisa principal da temporada. A comercialização é feita em todas as lojas Leão 1918 e pelo e-commerce. A retirada vai acontecer entre 18 de junho e 18 de julho, no mesmo local da compra.