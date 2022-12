Fortaleza renova com Caio Alexandre até final de 2023

Na manhã deste sábado, (24), o Fortaleza anunciou a renovação de contrato com o volante Caio Alexandre até 31 de dezembro de 2023. O clube negociou a renovação juntamente com o Vancouver Whicaps e garantiu a opção de compra no final do contrato. Até então, o contrato do volante com o Tricolor do Pici ia até o final de 2022.

O jogador, mesmo com poucas partidas, conseguiu chamar atenção nesta temporada atuando pelo Fortaleza. Caio Alexandre atuou em 12 partidas e marcou um gol na vitória contra o Flamengo por 3 a 2, além de contribuir com o Fortaleza no segundo turno.

Caio Alexandre vai disputar cinco competições com a camisa do Fortaleza, sendo elas o Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão Série A.

O presidente do clube, Marcelo Paz, falou sobre o jogador e a permanência do atleta no clube para a temporada de 2023.

"Ele está feliz aqui e fizemos o que foi possível para concretizarmos esse novo acordo de empréstimo. Ele fica para nos ajudar a conquistar coisas importantes na próxima temporada. Teremos muitos desafios pela frente e, pelas competições que temos no nosso calendário, a manutenção do Caio Alexandre é importante pois ele já conhece todos os nossos processos, já se sente em casa. Estamos felizes em poder concretizar sua permanência" disse Marcelo Paz.