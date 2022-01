Fortaleza regulariza Wagner Leonardo e Brayan Ceballos no BID da CBF

O Fortaleza regularizou os zagueiros Wagner Leonardo e Brayan Ceballos no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Desta forma, os atletas ficam à disposição do argentino Juan Pablo Vojvoda e podem estrear com a camisa do Leão do Pici. Anteriormente, Fernando Miguel também foi regularizado.

Dos seis contratados para a temporada 2022, três ainda não estão aptos para estrearem: os laterais Anthony Landázuri e Juninho Capixaba e o atacante argentino Silvio Romero.

A estreia do Leão acontece no domingo (30), às 18h, contra o Sousa-PB, na Arena Castelão, pela 2ª rodada da Copa do Nordeste.