Fortaleza regulariza volante Zé Welison, que pode estrear sábado

O volante Zé Welison já pode estrear pelo Fortaleza. O clube regularizou o jogador nesta quinta-feira (3), podendo promover sua estreia já no sábado, às 17h45 contra o Altos, no Piauí, pela 8ª rodada da Copa do Nordeste.

O volante chegou após o período de inscrição do Campeonato Cearense, por isso não pode jogar a competição local. Mas no regional, Libertadores, Copa do Brasil e Série A, Welison poderá jogar.

Legenda: O nome de Zé Welison saiu no BID da CBF nesta quinta-feira Foto: Reprodução / CBF

Disputa

Ele foi contratado por empréstimo do Atlético/MG até o fim de 2022 e pode jogar como volante e zagueiro. Destro, Zé Welison se junta a Matheus Jussa, Ronald, Felipe e Hércules para a posição de volante.