Fortaleza regulariza o volante Lucas Sasha, que deve estrear nesta quarta; Quatro ainda aguardam

O Fortaleza regularizou o volante Lucas Sasha na tarde desta segunda-feira (18). O jogador, que foi contratado no dia 30 de junho vindo do Aris, da Grécia, saiu no BID nesta segunda e está apto a jogar já na quarta-feira (20), contra o Bragantino, às 19 horas no Estádio Nabi Abi Chedid.

Os 4 demais reforços, o zagueiro Emanuel Brítez, o volante Fabrício Baiano, o meia Otero e o atacante Thiago Galhardo, ainda aguardam regularização e se entrarem no BID até amanhã poderão atuar contra o Bragantino. Eles já estão em Atibaia (SP), com o restante do elenco.

Reforços do Fortaleza na nova janela de transferência

ZAG - Emanuel Brítez (Unión Santa Fe, da Argentina): contrato até o fim de 2024.

VOL - Fabrício Baiano (Caykur Rizespor, da Turquia): contrato até julho de 2024.

VOL - Lucas Sasha (Aris, da Grécia): contrato até maio de 2024.

MEI - Rómulo Otero (Cruz Azul, do México): contrato até o fim de 2022.

ATA - Thiago Galhardo (Internacional): empréstimo até o fim de 2022.

