Fortaleza regulariza o volante Lucas Sasha, que deve estrear nesta quarta-feira

O Fortaleza regularizou o volante Lucas Sasha na tarde desta segunda-feira (18). O jogador, que foi contratado no dia 30 de junho vindo do Aris, da Grécia, saiu no BID nesta segunda e está apto a jogar já na quarta-feira (20), contra o Bragantino, às 19 horas no Estádio Nabi Abi Chedid.

O volante já vem treinando no Pici e ao ser apresentado na última sexta-feira, elogiou o Fortaleza.

"Eu fiz esse caminho, saí muito cedo, com 21 anos, são 10 fora do Brasil, já vivi muita coisa e sinto falta do Brasil. Eu não queria voltar em qualquer situação, quando apareceu a oportunidade do Fortaleza, de toda a ascensão profissional, tudo que envolve o Fortaleza, era algo que eu não poderia deixar passar, era melhor abraçar esse projeto. No futebol brasileiro é um clube espelho".

Na Europa

Antes de chegar ao Fortaleza, Lucas Sasha, que em contrato com o Leão até maio de 2024, teve longa passagem na Europa por Ludogorets-BUL, Hapoel Tel Aviv-GRE, e CSKA Sofia-BUL. Nos últimos três anos ele defendeu as cores do Aris-GRE.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil